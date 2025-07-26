ASN DKI Jakarta Terindikasi Judi Online, Pramono: Kita Beri Peringatan Dulu

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terindikasi melakukan aktivitas judi online (judol).

Ia menyebut sudah memegang data para ASN yang diduga terlibat.

"Jadi ada datanya, tetapi saya minta didetailkan," kata Pramono kepada wartawan, Sabtu (26/7/2025).

Pramono mengaku telah berkoordinasi dengan Inspektorat Pemprov DKI Jakarta dan Biro Kepegawaian, untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Ia meminta agar para ASN yang sudah terdeteksi diberikan peringatan terlebih dahulu.

"Saya minta ASN itu oleh Inspektorat dan juga oleh Biro Kepegawaian diberikan warning terlebih dahulu," ujarnya.