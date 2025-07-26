Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bagikan Alat Tulis di Hari Anak Nasional, Pemuda Perindo: Anak-Anak Adalah Lambang Masa Depan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |19:29 WIB
Bagikan Alat Tulis di Hari Anak Nasional, Pemuda Perindo: Anak-Anak Adalah Lambang Masa Depan
Pemuda Perindo Rayakan Hari Anak Nasional (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, Pemuda Perindo menggelar kegiatan berbagi alat tulis bersama anak-anak di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, pada Sabtu (26/7/2025). 

Aksi ini merupakan bentuk kepedulian organisasi terhadap generasi muda sebagai penerus bangsa.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Pemuda Perindo, Novi Widya, menyampaikan bahwa bantuan alat tulis ini diharapkan dapat mendukung proses belajar anak-anak agar lebih semangat dan berprestasi.

"Anak-anak adalah lambang masa depan, jadi mereka harus semangat belajar dan menjadi lebih baik di masa depan," ujar Novi.

Selain berbagi alat tulis, kegiatan ini juga diisi dengan aktivitas bermain dan bercerita bersama anak-anak. Menurut Novi, acara berlangsung meriah dan mendapat sambutan positif dari masyarakat sekitar.

“Kita bermain dan bercerita bersama, sangat seru sekali. Anak-anak juga terlihat senang,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
