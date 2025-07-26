Ungkap Tawuran di Jakarta Ada yang Biayai, Wagub Rano: Pergub Khusus Disiapkan

JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengungkap adanya dugaan bahwa sejumlah aksi tawuran di Ibu Kota direkayasa bahkan dibiayai oleh pihak-pihak tertentu.

Menyikapi hal tersebut, Pemprov DKI tengah menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk menangkal maraknya aksi tawuran.

"Kita sedang menyikapi, sehingga sudah sangat dibutuhkan Pergub tentang bagaimana masyarakat menjaga Jakarta," ujar Rano saat ditemui di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, Sabtu (26/7/2025).

Bang Doel—sapaan akrab Rano Karno—menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam mencegah aksi kekerasan di kalangan remaja. Terlebih, informasi yang diterima dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyebutkan bahwa beberapa tawuran di Jakarta bersifat terorganisir.

"Sebagai informasi dari Forkopimda, tawuran di Jakarta ini malah kadang-kadang memang setting-an, dan bahkan bahasanya ada yang juga dibiayai. Nah, ini yang berbahaya," tutur Rano.