Jokowi Hadiri Reuni UGM, Roy Suryo: Masih Keukeuh Sebut Kasmudjo Dosen Pembimbingnya!

JAKARTA - Pakar telematika Roy Suryo menanggapi langkah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) di Boyolali, Jawa Tengah saat menghadiri reuni 45 tahun Angkatan 80 Fakultas Kehutanan, UGM, Sabtu, 26 Juli 2025.

Roy Suryo mengatakan, upaya Jokowi yang berupaya mengenalkan sejumlah teman semasa KKN merupakan langkah sia-sia dan tak ada nilainya.

Adapun teman Jokowi yang dikenalkan semasa KKN Seperti, Riza dari Fakultas Biologi, Yohana dari Fakultas Hukum dan Eko Fakultas Teknik Geodesi.

"Dia juga berusaha cerita nama-nama teman saat KKN, Yohana, Lience, Alm. Eko dan sebagainya tapi tanpa bukti hanya narasi saja, tidak ada nilainya," ungkap Roy Suryo saat dihubungi.

Roy Suryo juga menyoroti sikap Jokowi yang masih kekeh mengaku Kasmudjo merupakan dosen pembimbingnya. Ia berkata, Kasmudjo sendiri telah membantah menjadi dosen pembimbing Jokowi.

"Masih keukeuh menyatakan bahwa Ir. Kasmudjo adalah 'dosen pembimbingnya, padahal Pak Kasmudjo sudah jelas membantah baik selaku dospem skripsi, maupun dospem akademik, hahaha," ucap Roy Suryo.

Sebelumnya, Jokowi menghadiri reuni 45 tahun Angkatan 80 Fakultas Kehutanan, UGM, Sabtu (26/7/2025). Jokowi mengaku melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) di Boyolali, Jawa Tengah.