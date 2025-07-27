Prancis Akui Negara Palestina, SBY: Pemegang Hak Veto di PBB!

JAKARTA – Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menanggapi rencana Presiden Emmanuel Macron yang akan mengumumkan Prancis mengakui kedaulatan Palestina sebagai sebuah negara pada September mendatang.

SBY menyatakan, langkah tersebut menjadi tonggak penting bagi Palestina, mengingat Prancis merupakan salah satu anggota G7 sekaligus pemegang hak veto PBB.

“Terkait dengan pengakuan dan dukungan Perancis terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina, tentu ini sebuah tonggak penting mengingat Perancis adalah negara besar di Eropa, anggota G7 dan pemegang hak veto di Dewan Keamanan PBB,” kata SBY dalam cuitan di akun X-nya @SBYudhoyono, yang dilihat Minggu (27/7/2025).

Menurutnya, kebijakan yang diambil Prancis menambah kemungkinan jembatan upaya penyelesaian konflik di Palestina dan Israel. Dia menjelaskan bahwa, two state solution adalah yang paling realistis untuk menyelesaikan permasalahan kedua negara itu

“Konsep Solusi Dua Negara (two-state solution), dan bukan Solusi Satu Negara (one-state solution), adalah yang paling realistis,” ujarnya.

SBY menambahkan, prasyarat utama terwujudnya 2 negara bagi Israel dan Palestina yang sama-sama berdaulat dan hidup berdampingan secara damai harus dimulai dari mutual recognition.