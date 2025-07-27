29 Tahun Tragedi Berdarah Kudatuli, Kader PDIP Tabur Bunga di Depan Markas Banteng

JAKARTA - Sejumlah pengurus PDIP bersama kader memperingati 29 tahun peristiwa Kerusuhan Dua Tujuh Juli (Kudatuli) di halaman Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu (27/7/2025).

Pantauan Okezone di Lokasi, sejumlah kader senior, pengurus DPP, hingga anggota partai lintas generasi hadir dalam kegiatan tersebut. Seperti Ribka Tjiptaning, Bonnie Triyana, Sadarestuwati, Wiryanti Sukamdani, Ronny Talapessy hingga Deddy Sitorus.

Ribka Tjiptaning bersama sejumlah kader terlihat melakukan aksi orasi dan tabur bunga tepat di trotoar depan Kantor DPP PDI Perjuangan yang menjadi lokasi peristiwa Kudatuli. Ia menyinggung vonis Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto yang menurutnya tidak mendapat ketidakadilan dari segi hukum.

“Per hari ini saya hadir di tempat ini dengan dinamika yang macem-macem, tapi hari ini kita masih berkumpul dengan segala keprihatinan kita, karena Sekjen kita masih mendapat ketidakadilan dari sisi hukum,” kata Ribka dalam orasinya.

Menurutnya, momen Kudatuli dapat dijadikan refleksi untuk menyuarakan sepenuhnya Reformasi saat ini tidak hanya di era Orde Baru. Ia juga meminta para kader PDIP menguatkan soliditas untuk satu tujuan perjuangan.