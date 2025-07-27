Partai Perindo: Sekolah Rakyat yang Digagas Kemensos Putus Rantai Kemiskinan Ekstrem

JAKARTA - Partai Perindo menyatakan dukungannya terhadap program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI).

Ketua DPP Partai Perindo Bidang Agama, Inklusi & Keberagaman, Anjas Pramono mengatakan, langkah ini sebagai upaya nyata untuk memutus mata rantai kemiskinan ekstrem di Indonesia.

"Program ini tidak hanya memberikan akses pendidikan dasar yang bermutu bagi masyarakat miskin, tetapi juga menjadi gerakan sosial yang inklusif, membebaskan, dan memberdayakan," kata Anjas Pramono, di Jakarta, Minggu (27/7/2025).

Anjas menjelaskan, Sekolah Rakyat berangkat dari semangat keadilan sosial yang diwujudkan dalam Trilogi Sekolah Rakyat, yakni:

Pertama, memuliakan wong cilik. Sekolah Rakyat memberikan kehormatan dan tempat bagi masyarakat kecil untuk memperoleh pendidikan layak.

Kedua, menjangkau yang belum terjangkau karena menghadirkan pendidikan hingga ke pelosok, dan kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan.

“Ketiga, Sekolah Rakyat memungkinkan yang tidak mungkin lantaran membuka harapan dan kesempatan belajar bagi mereka yang selama ini dianggap tidak punya akses," ujarnya.

Alumni Universitas Brawijaya, Malang ini optimistis, dengan tagline “Cerdas Bersama & Tumbuh Bersama”, Sekolah Rakyat bukan sekadar ruang belajar, tetapi juga menjadi wadah pembinaan karakter, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta transformasi sosial berbasis komunitas.