KPK Telusuri Asal Royal Enfield Ajudan Ridwan Kamil yang Disita

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita motor Royal Enfield dari rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK). Penggeledahan dilakukan terkait penyidikan dugaan korupsi Bank Daerah Jabar dan Banten (BJB).

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan, Ridwan Kamil tidak menyamarkan kepemilikan motor merek Royal Enfield yang disita. Tim penyidik melakukan penyitaan motor untuk menelusuri asal-usul kendaraan tersebut.

"Jadi kita sedang susuri ini sebetulnya, jadi bukan Pak RK menyamarkan kepemilikan motornya, bukan. Sedang kita susuri, karena itu adanya di rumahnya beliau yang bersangkutan, yang kita susuri seperti apa sebenarnya posisi dari kendaraan tersebut," kata Asep kepada wartawan, Minggu (27/7/2025).

Berdasarkan dokumen kendaraan, motor tersebut milik ajudan RK. Hingga kini, tim penyidik masih menelusuri terkait asal usul motor tersebut dan dari siapa barang itu berada.

"Saya jelaskan bahwa barang-barang yang disita khususnya motor itu, itu dari kepemilikannya, bukti kepemilikan dalam hal ini dari STNK-nya, surat-suratnya BPKB Itu bukan atas nama beliau (RK). Itu atas nama orang lain, dalam hal ini ajudannya," katanya.

Namun tidak hanya motor, KPK juga menyita mobil mewah dari rumah Ridwan Kamil. Namun hingga kini, KPK belum melakukan pemanggilan terhadap RK.