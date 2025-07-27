Kehadiran Jokowi saat Reuni Fakultas Kehutanan UGM Mempertegas Ijazahnya Asli

JAKARTA – Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri reuni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu, 26 Juli 2025. Acara tersebut menjadi ajang silaturahmi rekan-rekan seangkatan Jokowi.

"Kami melihat ini sebagai momen kebersamaan Pak Jokowi dan kebahagiaan para sahabat satu alumni yang telah lama tidak bertemu," ujar Direktur Eksekutif Lemkapi, Edi Hasibuan di Jakarta, Minggu (27/7/2025).

Edi melanjutkan, kehadiran Jokowi di reuni akbar itu membuktikan bahwa dia adalah alumni UGM dan ijazahnya asli.

Oleh karena itu, dia meminta semua pihak yang selama ini terus menyebarkan fitnah, termasuk sejumlah purnawirawan TNI, segera menghentikan tindakan tersebut.

"Kami minta semua pihak, termasuk para purnawirawan TNI yang terus berkoar-koar, hentikan menyebar fitnah. Taubatlah. Segeralah minta maaf kepada Pak Jokowi," tegas Edi.

Ketua Umum Asosiasi Dosen Ilmu Hukum dan Kriminologi Indonesia (ADIHGI) ini menilai bahwa polemik terkait ijazah Jokowi yang tak kunjung selesai selama berbulan-bulan bukan lagi soal hukum semata, melainkan mengarah pada agenda politik besar yang terorganisir.

"Ini bukan masalah hukum lagi. Ada kekuatan besar di belakangnya. Tujuannya sudah jelas: menjatuhkan Pak Jokowi," ujarnya.