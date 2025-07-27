Viral! Ibu dan Bayinya Dipaksa Turun dari Taksi Online saat Hujan Deras di Stasiun Tigaraksa

Viral! Ibu dan Bayinya Dipaksa Turun dari Taksi Online saat Hujan Deras di Stasiun Tigaraksa

JAKARTA – Viral di media sosial seorang ibu yang menggendong bayinya dipaksa turun dari mobil taksi online di Stasiun Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Ibu hamil tersebut dipaksa turun oleh ojek pangkalan (opang) saat hujan deras.

Peristiwa itu dibagikan oleh akun @charezeruya, yang mengaku sebagai ibu yang membawa bayi di video itu.

"Aku akhirnya turun jalan kaki agak jauh ke jalan besar ujan-ujanan sama bayiku. Untung driver GrabCar punya payung," tulis @charezeruya di kolom komentar unggahan media sosial akun Instagram About Tangerang, dikutip, Minggu (27/7/2025).

Peristiwa viral itu berawal saat ia hendak mengunjungi rumah kakaknya. Karena di daerah stasiun tersebut sedang turun hujan, ia memutuskan memesan layanan taksi online dari stasiun.

Namun, belum sempat kendaraan melaju jauh, mobil itu dihentikan secara paksa oleh sekelompok ojek pangkalan dan memaksa dirinya untuk turun.