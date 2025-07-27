Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Nasib Hasto sebagai Sekjen PDIP Bakal Ditentukan Megawati

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 27 Juli 2025 |15:20 WIB
Nasib Hasto sebagai Sekjen PDIP Bakal Ditentukan Megawati
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA – Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengungkap posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) masih dijabat Hasto Kristiyanto. Kendati, Hasto divonis hukuman 3,5 tahun penjara dalam kasus suap pengurusan pergantian antar waktu (PAW) Anggota DPR dan perintangan penyidikan Harun Masiku oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Menurutnya, posisi Sekjen PDIP menjadi hak prerogatif Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri dan melalui Kongres.

"Kalau posisi Sekjen, nanti kita tunggu di Kongres. Karena posisi Mas Hasto sekarang ini masih Sekjen PDI Perjuangan. Pergantian Sekjen nanti kita tunggu di Kongres. Tapi harus bawa dan keputusan Rakernas yang kemarin itu," ujar Djarot di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (27/7/2025).

"Kongres tinggal mengukuhkan Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan 2025–2030 tetap Ibu Megawati Soekarnoputri. Itu adalah suara dari basis dan kemudian itu juga rekomendasi internal dari Rakernas, sehingga kalau pun nanti ada Kongres itu tinggal pengukuhan saja. Dan pada Ibu Ketua Umum diberikan kewenangan hak prerogatif untuk menyusun kepengurusan DPP PDI Perjuangan termasuk Sekretaris Jenderal," imbuhnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
