Breaking News! Gunung Dukono Meletus Muntahkan Abu Vulkanik Setinggi 3.500 Meter

Penampakan Gunung Dukono meletus beberapa waktu lalu (Foto: Dok PVMBG)

JAKARTA – Gunung Api Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, erupsi pada Minggu 27 Juli 2025. Masyarakat dan pendaki diimbau untuk tidak beraktivitas, mendaki, dan mendekati Kawah Malupang Warirang dalam radius 4 km.

Hal tersebut disampaikan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melalui situs resmi magma.esdm. go. id. Gunung Dukono dilaporkan erupsi pada pukul 15.38 WIT.

"Tinggi kolom letusan teramati ±3.500 m di atas puncak (±4.587 m di atas permukaan laut)," tulis laporan tersebut, Minggu (27/7/2025).

Kolom abu vulkanik teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal mengarah ke timur laut. "Saat laporan ini dibuat, erupsi masih berlangsung," bunyi keterangan dari Magma Indonesia.

Masyarakat di sekitar Gunung Dukono, termasuk pengunjung dan wisatawan, diimbau untuk tidak mendekati kawah aktif dalam radius 4 km, karena berpotensi mengalami dampak langsung letusan.

Selain itu, masyarakat juga diminta selalu menyediakan masker atau penutup hidung dan mulut untuk menghindari bahaya abu vulkanik yang dapat mengganggu sistem pernapasan.

(Arief Setyadi )