Kemlu Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban Perang Kamboja-Thailand

JAKARTA – Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Judha Nugraha, memastikan tidak ada Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban dalam konflik Kamboja–Thailand. Pernyataan ini disampaikan setelah Kemlu menerima informasi dari KBRI Phnom Penh dan KBRI Bangkok.

“Berdasarkan pemantauan dan komunikasi dengan berbagai pihak, tidak terdapat informasi adanya WNI yang menjadi korban konflik bersenjata tersebut,” kata Judha, Minggu (27/7/2025).

Ia menjelaskan kedua perwakilan RI tersebut telah mengeluarkan imbauan kepada para WNI agar meningkatkan kewaspadaan, menghindari perjalanan ke wilayah konflik, serta memantau situasi keamanan melalui media dan otoritas setempat.

“Segera melakukan lapor diri serta segera menghubungi hotline Perwakilan RI jika menghadapi situasi darurat,” tambahnya.

Judha juga menyampaikan konflik terjadi di perbatasan antara Provinsi Oddar Meanchey (Kamboja) dan Provinsi Ubon Ratchathani, Si Sa Ket, serta Surin (Thailand). Sebagai informasi, konflik bersenjata antara Kamboja dan Thailand telah pecah sejak Kamis, dan hingga Jumat 25 Juli 2025 dilaporkan telah menewaskan 14 orang di pihak Thailand.