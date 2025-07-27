Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kemlu Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban Perang Kamboja-Thailand

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 27 Juli 2025 |18:28 WIB
Kemlu Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban Perang Kamboja-Thailand
Perang Kamboja-Thailand (Foto: X)
A
A
A

JAKARTA – Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Judha Nugraha, memastikan tidak ada Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban dalam konflik Kamboja–Thailand. Pernyataan ini disampaikan setelah Kemlu menerima informasi dari KBRI Phnom Penh dan KBRI Bangkok.

“Berdasarkan pemantauan dan komunikasi dengan berbagai pihak, tidak terdapat informasi adanya WNI yang menjadi korban konflik bersenjata tersebut,” kata Judha, Minggu (27/7/2025).

Ia menjelaskan kedua perwakilan RI tersebut telah mengeluarkan imbauan kepada para WNI agar meningkatkan kewaspadaan, menghindari perjalanan ke wilayah konflik, serta memantau situasi keamanan melalui media dan otoritas setempat.

“Segera melakukan lapor diri serta segera menghubungi hotline Perwakilan RI jika menghadapi situasi darurat,” tambahnya.

Judha juga menyampaikan konflik terjadi di perbatasan antara Provinsi Oddar Meanchey (Kamboja) dan Provinsi Ubon Ratchathani, Si Sa Ket, serta Surin (Thailand). Sebagai informasi, konflik bersenjata antara Kamboja dan Thailand telah pecah sejak Kamis, dan hingga Jumat 25 Juli 2025 dilaporkan telah menewaskan 14 orang di pihak Thailand.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/337/3158192/roy_soemirat-fjQV_large.jpg
Kemlu: 15 WNI di Perbatasan Thailand-Kamboja Tidak Terdampak Konflik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/18/3158161/logo_pbb-OkDY_large.jpg
Kamboja Serukan Gencatan Senjata Segera Tanpa Syarat dengan Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3158092/dasco-UtXq_large.jpg
Dasco Berharap Presiden Prabowo Menjadi Jembatan Perdamaian Thailand-Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157951/rolliansyah_soemirat-pnTu_large.jpg
Pemerintah Minta Masyarakat Ikuti Perkembangan Konflik Thailand–Kamboja dari Sumber Resmi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157907/perang-Sj3I_large.jpg
Indonesia Serukan Thailand dan Kamboja Selesaikan Konflik Lewat Jalur Damai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179835//menteri_p2mi_mukhtarudin-Vuxr_large.jpg
Menteri P2MI Tegaskan Kamboja Bukan Negara Penempatan PMI!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement