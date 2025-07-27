Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Aksi Bela Palestina, Massa Desak Mesir dan AS Buka Akses Bantuan ke Gaza

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 27 Juli 2025 |19:08 WIB
Aksi Bela Palestina, Massa Desak Mesir dan AS Buka Akses Bantuan ke Gaza
Aksi bela Palestina (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ribuan orang yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS), Minggu 27 Juli 2025. Tak hanya berdiam di satu titik, massa aksi melakukan long march mengelilingi area CFD Hotel Indonesia (HI).

Koordinator aksi, Muhammad Fawwaz, menyampaikan fase kelaparan di Gaza saat ini sudah memasuki fase paling berbahaya dan tidak dapat dipulihkan.

"Tingkat kematian karena malnutrisi yang meningkat drastis adalah akibat blokade mencekik oleh penjajah Zionis sebagai bagian dari rencana genosida dan pembersihan etnis rakyat Palestina di Gaza," kata Fawwaz, Minggu (27/7/2025).

Massa aksi meminta pemerintah Indonesia untuk membuka komunikasi dengan Mesir dan AS agar membuka akses bantuan ke Gaza, karena kedua negara tersebut dinilai ikut bertanggung jawab atas blokade kejam Israel.

"Para tokoh umat dan masyarakat yang hadir mendesak Indonesia bergerak proaktif dalam memaksa masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui jalur darat, khususnya terhadap Mesir dan Amerika Serikat yang seharusnya bertanggung jawab membuka blokade penjajah Zionis yang kejam itu," ucapnya.

