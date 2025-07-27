Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Demokrat Jadi Sasaran Sebagai Dalang Isu Ijazah Palsu Jokowi, AHY: Fitnah!

Ji Edy Gustan , Jurnalis-Minggu, 27 Juli 2025 |20:41 WIB
Demokrat Jadi Sasaran Sebagai Dalang Isu Ijazah Palsu Jokowi, AHY: Fitnah!
Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (Foto: Edy Gustan/Okezone)
A
A
A

LOMBOK BARAT — Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membantah keras spekulasi yang muncul jika partainya berada di balik isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). AHY menyebut tuduhan tersebut sebagai fitnah yang tidak berdasar.

“Fitnah, fitnah, fitnah itu,” tegas AHY saat ditemui di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (27/7/2025).

Spekulasi ini menyasar Demokrat pasca pernyataan Jokowi yang menyebut adanya “tokoh besar” di balik isu ijazah palsu dan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sebelumnya, Jokowi menyebut Roy Suryo sebagai salah satu penggerak isu tersebut, namun menegaskan bahwa Roy “tidak bermain sendiri” dan diduga mendapat dukungan dari pihak yang lebih besar.

“Artinya, memang ada orang besar. Ada yang mem-backup. Itu aja,” ujar Jokowi.

Halaman:
1 2
      
