Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kejagung Perlu Bergerak Cepat Kejar Riza Chalid

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 27 Juli 2025 |23:32 WIB
Kejagung Perlu Bergerak Cepat Kejar Riza Chalid
Kejagung (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) melacak keberadaan Mohammad Riza Chalid, tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan KKKS tahun 2018–2023. Korps Adhyaksa mendapat informasi Riza Chalid terdeteksi berada di Malaysia.

Kejagung pun terus melayangkan pemanggilan terhadap Riza Chalid. Pada panggilan pertamanya sebagai tersangka, Kamis, 24 Juli 2025, Riza Chalid mangkir, sehingga Kejagung melakukan penjadwalan ulang.

“Yang bersangkutan sudah dipanggil yang pertama, pada hari Kamis kemarin, tapi tidak hadir dan tidak ada konfirmasi," ujar Anang, Minggu (27/7/2025).

Sementara itu, menurut pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Soedirman, Hibnu Nugroho, Kejagung perlu bergerak cepat mengejar Riza Chalid dengan menyita asetnya agar tersangka tidak mengalihkan kepada pihak lain.

“Kecepatan kejaksaan sangat penting, sebelum aset dilimpahkan ke pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179765/kejagung-rTiL_large.jpg
Karen Agustiawan Dicecar Terkait Keterlibatan Anak Riza Chalid, Jawabannya Tak Terduga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179627/kejagung-0Ukr_large.jpg
Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Akui Kenal Anak Riza Chalid Kerry Adrianto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178874/patra_niaga-BLvM_large.jpg
Jaksa Minta Hakim Abaikan Eksepsi Mantan Dirut Pertamina Patra Niaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177191/kejagung-1eVX_large.jpg
Jaksa Ungkap Tiga Korporasi Diuntungkan di Kasus Korupsi BBM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175961/kejagung-AXac_large.jpg
Kejagung Sebut Tak Ada Istilah Oplosan dalam Dakwaan Korupsi Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175193/korupsi-mn7d_large.jpg
Tersangka Korupsi Pertamina Riza Chalid Punya 2 Paspor, Kejagung Buka Suara!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement