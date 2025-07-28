Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Bertemu PM Malaysia Anwar Ibrahim di Istana, Apa yang Dibahas?

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |08:57 WIB
Prabowo Bertemu PM Malaysia Anwar Ibrahim di Istana, Apa yang Dibahas?
Prabowo Akan Bertemu PM Malaysia Anwar Ibrahim di Istana
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan bertemu Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/7/2025) sore. Kedua kepala negara akan membahas  sejumlah agenda penting.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan, Presiden Prabowo batal untuk hadir pada pelantikan Pamong Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXII, di Kampus IPDN, Jatinangor, Jawa Barat.

“Betul, Presiden awalnya diagendakan untuk memberikan arahan dan melakukan Pelantikan Pamong Praja Muda di IPDN. Namun, Baru saja kami menerima informasi pembatalan kehadiran beliau,” kata Bima Arya saat dikonfirmasi.

Bima mengatakan, bahwa Presiden Prabowo akan bertemu PM Malaysia di Istana pada sore hari nanti.

“Presiden dijadwalkan akan melakukan pertemuan penting dengan PM Malaysia Anwar Ibrahim sore ini di Jakarta. Tentu memerlukan persiapan untuk pertemuan tersebut. Selain itu juga ada agenda di istana terkait dengan koordinasi pemerintahan,”tandasnya.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Malaysia atau yang biasa disebut sebagai Wisma Putra juga telah menyampaikan informasi bahwa PM Malaysia akan melakukan lawatan ke Indonesia pada tanggal 28-29 Juli 2025.

PM Anwar Ibrahim akan bertemu dengan Presiden Prabowo dalam Konsultasi Tahunan ke-13 Indonesia-Malaysia.

“Konsultasi kali ini merupakan suatu peluang penting untuk meningkatkan hubungan strategis serta meneroka bidang kerja sama baru dalam menghadapi tantangan di tingkat kawasan dan global saat ini,” demikian dalam keterangan tertulis Wisma Putra.

Menurut Wisma Putra, Konsultasi Tahunan merupakan mekanisme bilateral tertinggi antara Republik Indonesia dan Malaysia. Tujuannya adalah meningkatkan kerja sama strategis dan komprehensif antarkedua negara serumpun. Agenda itu untuk pertama kalinya dilaksanakan pada 2006 lalu. Sejak saat itu, forum ini digelar dengan penentuan tuan rumah dilakukan secara bergilir antara kedua negara tersebut.

 

