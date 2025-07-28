Kejagung Periksa 6 Produsen Terkait Beras Oplosan Hari ini

JAKARTA – Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) akan memeriksa enam produsen beras. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari penyelidikan awal dugaan korupsi beras oplosan, sekaligus arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

“Hari ini terjadwal enam perusahaan akan diperiksa Tim Satgasus P3TPK di Gedung Bundar. Kita tunggu saja apakah mereka hadir atau tidak,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna, kepada wartawan, Senin (28/7/2025).

Keenam perusahaan yang dipanggil adalah PT Wilmar Padi Indonesia, PT Food Station, PT Belitang Panen Raya, PT Unifood Candi Indonesia, PT Subur Jaya Indotama, dan PT Sentosa Utama Lestari.

Pemeriksaan dilakukan Tim Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (P3TPK), sebagai bagian dari penyelidikan awal dugaan penyimpangan takaran dan pencampuran beras.

Arahan untuk mengusut kasus ini disampaikan Presiden Prabowo dalam pidatonya beberapa waktu lalu, menyusul kekhawatiran publik terkait praktik curang dalam distribusi beras nasional.

(Fetra Hariandja)