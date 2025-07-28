Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Penampakan Tas dan Kantong Belanja Milik Diplomat Arya Daru di Rooftop Gedung Kemlu

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |11:47 WIB
Penampakan Tas dan Kantong Belanja Milik Diplomat Arya Daru di Rooftop Gedung Kemlu
Tas milik Arya Daru Pangayunan (39), diplomat Kemlu yang tewas dengan wajah terlilit lakban di kamar kosnya/Foto: Istimewa
A
A
A

JAKARTA — Polisi menemukan tas milik Arya Daru Pangayunan (39), diplomat Kemlu yang tewas dengan wajah terlilit lakban di kamar kosnya, Menteng, Jakarta Pusat. Tas tersebut ditemukan di lantai 12, dekat tangga darurat rooftop Gedung Kemlu, lokasi terakhir korban terekam CCTV.

“Tas ditemukan satu hari setelah jenazah korban ditemukan, tepatnya di rooftop Gedung Kemlu,” kata Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak, Senin (28/7/2025).

Dari foto yang diterima, terlihat ransel korban tergeletak di lantai, berdampingan dengan tas kertas cokelat yang juga diduga milik Arya.

Polisi menyebut isi tas mencakup laptop, obat-obatan, dan pakaian yang baru dibeli di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat. Temuan ini menguatkan dugaan bahwa Arya sempat beraktivitas normal sebelum kematiannya.

“Isi tas ada laptop, pakaian baru, dan beberapa obat-obatan. Diduga setelah belanja, korban naik ke rooftop dan meninggalkan tas di sana,” jelas Reonald.

Sebelumnya, dari rekaman CCTV pada 7 Juli 2025 pukul 21.43–23.09 WIB, Arya terlihat naik ke rooftop Gedung Kemlu sambil membawa tas. Namun saat turun, ia tidak lagi membawanya. Keesokan paginya, ia ditemukan tewas di kamar kosnya.

Polisi masih menyelidiki lebih lanjut isi tas serta keterkaitannya dengan kematian korban, termasuk apakah lokasi rooftop menjadi bagian dari tempat kejadian perkara (TKP).
 

(Fetra Hariandja)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/338/3173527/adp-e0sF_large.jpg
Legislator Komisi XIII DPR Minta Polri Usut Kembali Kematian Diplomat Kemlu Arya Daru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/338/3172215/djuhan-HBT2_large.jpg
Bareskrim Asistensi Kasus Kematian Diplomat Kemlu Arya Daru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/338/3169314/susilaningtias-wnlJ_large.jpg
Ini Alasan Keluarga Diplomat Arya Daru Ajukan Perlindungan ke LPSK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/338/3169256/susilaningtias-ZwEx_large.jpg
6 Anggota Keluarga Arya Daru Ajukan Permohonan ke LPSK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/18/3169232/penghormatan_terakhir_zetro_leonardo_purba-cE52_large.jpg
Beri Penghormatan Terakhir pada Zetro, Menlu RI: Selamat Jalan, Tugasmu Akan Kami Lanjutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/337/3169088/zetro-SzjW_large.jpg
Jenazah Zetro, Staf KBRI Peru Korban Penembakan Bakal Dimakamkan Besok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement