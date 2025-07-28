Riza Chalid Diduga Tinggal dan Menikahi Kerabat Sultan di Malaysia

JAKARTA — Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menduga tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina, Riza Chalid, telah lama tinggal di Johor, Malaysia. Riza diduga telah menikah dengan kerabat kesultanan di negara bagian tersebut.

“Riza Chalid diduga sudah lama menetap di Johor dan menikah dengan kerabat Kesultanan di Malaysia,” ujar Boyamin, Senin (28/7/2025).

Boyamin mengungkapkan ada jejak digital yang menguatkan dugaan tersebut, berupa foto Riza Chalid bersama Anwar Ibrahim saat menghadap Sultan Kedah pada 2 Oktober 2022. Sebelum Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia, Riza Chalid disebut memiliki hubungan dekat dengannya.

“Foto tersebut dipublikasikan oleh Kesultanan Kedah dan memperlihatkan kedekatan Riza dengan Anwar Ibrahim,” tambah Boyamin.

Pada 26-27 Juli 2025, pihak MAKI melakukan penelusuran ke Kuala Lumpur untuk mencari informasi langsung terkait keberadaan Riza Chalid. Meski belum berhasil bertemu, informasi bahwa Riza sering tinggal di Johor Bahru dan sekitarnya telah mendapat penguatan fakta.

“Walau belum bertemu langsung, kami dapat konfirmasi bahwa Riza Chalid memang sering berada di Johor dan Johor Bahru,” tutup Boyamin.

(Fetra Hariandja)