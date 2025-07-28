Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Polisi Kantongi Isi Chat HP Diplomat Kemlu yang Tewas Terlilit Lakban

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |12:13 WIB
Polisi Kantongi Isi Chat HP Diplomat Kemlu yang Tewas Terlilit Lakban
Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak/Foto: Humas Polri
A
A
A

JAKARTA — Polisi memastikan handphone (HP) milik Arya Daru Pangayunan (39), diplomat Kemlu yang ditemukan tewas terlilit lakban di kamar kosnya, hingga kini belum ditemukan. Meski demikian, polisi sudah mengantongi isi chat korban dari perangkat digital lainnya.

Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan, handphone yang hilang tidak menghambat pengungkapan kasus. Kami mengandalkan bukti digital dari perangkat lain yang terhubung, termasuk WA dan email korban.

Isi chat itu berhasil diperoleh lewat sinkronisasi dengan email yang ada di laptop korban dan perangkat elektronik lain yang sudah diamankan penyidik. Selain itu, isi percakapan juga dibandingkan dengan chat dari istri, rekan kerja, dan saksi lain.

“Isi chat sudah didapatkan melalui email yang terhubung ke laptop korban, lalu dikombinasikan dengan chat dari istri, atasan, dan rekan kerja. Termasuk dengan teman-teman yang terakhir bersama korban saat berbelanja di Jakarta Pusat,” kata Reonald. Senin (28/7/2025).

Polisi juga mendapatkan keterangan dari sopir taksi yang mengantar Arya pada malam sebelum korban ditemukan meninggal. Sopir taksi tersebut telah dimintai keterangan guna melengkapi penyelidikan.

Sebagai informasi, Arya Daru Pangayunan ditemukan meninggal pada Selasa 8 Juli 2025, pagi dengan kondisi terlilit lakban di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.


 

(Fetra Hariandja)

      
