HOME NEWS NASIONAL

MAKI Minta Prabowo Bahas Pemulangan Riza Chalid dengan PM Malaysia

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |12:40 WIB
MAKI Minta Prabowo Bahas Pemulangan Riza Chalid dengan PM Malaysia
Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim
A
A
A

JAKARTA — Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, meminta Presiden RI Prabowo Subianto membahas pemulangan buronan kasus korupsi, Riza Chalid, saat bertemu Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Sesuai ladwal, kedua pemimpin negara itu akan bertemu di Jakarta, Senin (28/7/2025) sore.

“Kami memohon kepada Bapak Prabowo Subianto berkenan membahas pemulangan Riza Chalid saat bertemu Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim,” ujar Boyamin melalui pernyataan tertulisnya.

Boyamin menekankan, pertemuan dua kepala pemerintahan ini menjadi momentum strategis. Di tengah pembahasan kerja sama bilateral, Presiden Prabowo diharapkan menyinggung persoalan pemulangan Riza Chalid yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina.

“Namun, hingga kini Kejaksaan belum bisa menangkap Riza Chalid karena tidak berada di Indonesia. Diduga sempat tinggal di Malaysia, meski kabar terakhir menyebut ia telah terbang ke Jepang,” ujarnya.

Boyamin menilai kerja sama langsung antara kedua pemimpin negara diperlukan agar proses pemulangan tidak berlarut. Keberhasilan masa lalu saat pemerintah RI berhasil memulangkan Djoko Tjandra dari Malaysia bisa dijadikan contoh.

“Ini menjadi modal kuat memulangkan Riza Chalid. Meski secara hukum Malaysia wajib menyerahkan WNI yang bermasalah, pembicaraan langsung tetap diperlukan agar prosesnya tidak terhambat,” tambahnya.

MAKI berharap, pembahasan ini dapat mempercepat langkah penegakan hukum di Indonesia sekaligus menunjukkan komitmen pemerintahan Prabowo dalam pemberantasan korupsi.

(Fetra Hariandja)

      
