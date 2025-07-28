75 Mahasiswa dan 20 Dosen dari Berbagai PTS Ikuti KKN Tematik Merajut Nusantara ke NTT

JAKARTA – Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah III melepas 75 mahasiswa, 20 Dosen dari 27 perguruan tinggi swasta (PTS) untuk mengikuti KKN Tematik Merajut Nusantara III Tahun 2025 di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Salah satunya MNC University.

Lokasi pelaksanaan KKNT difokuskan di Desa Riung, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dan akan berlangsung selama 12 hari, mulai 27 Juli hingga 7 Agustus 2025.

Program ini merupakan bagian dari inisiatif strategis bertajuk Diktisaintek Berdampak, yang bertujuan mengintegrasikan tridharma perguruan tinggi.

Khususnya aspek pengabdian kepada Masyarakat ke dalam kegiatan nyata yang memberi kontribusi langsung bagi daerah tertinggal dan berkembang di Indonesia.

Kepala LLDIKTI Wilayah III, Henri Togar Hasiholan Tambunan menyampaikan apresiasi atas semangat kolaborasi antarperguruan tinggi yang tergabung dalam program ini.

“KKN Tematik Merajut Nusantara ini merupakan kesempatan emas bagi mahasiswa dan dosen untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di kampus dalam bentuk nyata kepada masyarakat. Ini adalah perwujudan langsung dari tridharma perguruan tinggi,” ujar Henri, Senin 928/7/2025).

Henri juga menekankan pentingnya menjaga keselamatan dan etika selama berada di lokasi kegiatan. Adapun KKN Tematik Merajut Nusantara tahun ini akan fokus pada 3 bidang utama yakni Pendidikan, Kesehatan & Ekonomi Kreatif.

“Kegiatan ini juga berkolaborasi dengan mitra industri yakni PT Kalbe Farma Tbk,” tutup Henri Togar Hasiholan.