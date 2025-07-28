Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Periksa Menas Erwin Terkait Pengurusan Perkara di Mahkamah Agung

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |15:32 WIB
KPK Periksa Menas Erwin Terkait Pengurusan Perkara di Mahkamah Agung
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo/Foto: Nur Khabibi-Okezone
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa seorang wiraswasta bernama Menas Erwin Djohansyah. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) yang menjerat mantan Sekretaris MA, Hasbi Hasan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan Menas Erwin dipanggil pada Senin (28/7/2025). "Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Budi dalam keterangannya.

Budi tidak merinci apa yang akan didalami penyidik dalam pemeriksaan kali ini.

Nama Menas ikut terseret dalam pengurusan perkara MA yang melibatkan Hasbi Hasan. Menas disebut sebagai pihak yang memberikan fasilitas seperti sewa hotel yang dinilai merupakan bentuk gratifikasi.

Pada pengadilan tingkat kasasi, Hakim menyatakan Hasbi Hasan telah menerima fasilitas penginapan dari sejumlah pihak termasuk Menas. Pemberian fasilitas penginapan itu terjadi sejak Januari-Februari 2021.

