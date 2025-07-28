Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gibran Siap Berkantor di Papua atau IKN: Saya Lebih Sering di Lapangan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |17:37 WIB
Gibran Siap Berkantor di Papua atau IKN: Saya Lebih Sering di Lapangan
Wakil Presiden Gibran Rakabuming (foto: dok ist)
JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan kesiapannya untuk berkantor di mana saja, termasuk di Papua maupun di Ibu Kota Nusantara (IKN), jika mendapat tugas langsung dari Presiden Prabowo Subianto. 

Ia menegaskan, bahwa dirinya lebih sering turun ke lapangan untuk memastikan program-program pemerintah berjalan dengan baik.

“Sebagai pembantu presiden harus siap. Minggu lalu sudah saya tegaskan, saya bisa berkantor di mana saja karena saya lebih sering di lapangan, memastikan program-program, visi-misi Pak Presiden tereksekusi dengan baik,” ujar Gibran kepada wartawan saat kunjungan kerjanya di Riau, Senin (28/7/2025).

Gibran mencontohkan aktivitasnya hari ini yang padat dengan agenda peninjauan berbagai program Presiden. Di antaranya penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU), pengecekan posko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta mengunjungi Sekolah Rakyat.

“Ya contohnya hari ini, BSU, Sekolah Rakyat, dan nanti terakhir kita mau menutup Muktamar Persis, Hima Persis,” tuturnya.

 

