Tinjau Penyaluran BSU di Riau, Gibran: Jangan Dipakai untuk Judol!

JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, meninjau langsung proses penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Kantor Pos Indonesia, Kota Pekanbaru, Riau, Senin (28/7/2025).

Dalam kunjungan itu, ia mengingatkan para penerima bantuan agar menggunakan dana BSU secara bijak dan produktif, bukan untuk hal-hal negatif seperti judi online (judol).

“Saya titip pesan kepada para penerima bantuan agar digunakan untuk hal-hal yang produktif. Jangan dipakai untuk judol. Saya ingatkan itu berkali-kali di setiap tempat pembagian BSU,” tegas Gibran usai meninjau Sekolah Rakyat Abiseka Pekanbaru.

Menurut Wapres, proses pencairan BSU di wilayah Pekanbaru berjalan lancar dan nyaris tuntas. Bantuan ini dinilai penting untuk menjaga daya beli para pekerja berpenghasilan rendah di tengah tekanan ekonomi.

“Di Pekanbaru, Riau, proses pencairannya sudah lancar. Sudah hampir 100 persen,” ujarnya.