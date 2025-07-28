Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Usai Ditemui Wamensesneg, BEM SI Bubarkan Diri dengan Tertib

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |19:03 WIB
Usai Ditemui Wamensesneg, BEM SI Bubarkan Diri dengan Tertib
Demo BEM SI bubarkan diri (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro menemui puluhan massa aksi dari gerakan Indonesia Cemas 2025 yang terdiri dari mahasiswa BEM SI, di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025) petang.

Usai pertemuan tersebut, massa aksi mulai membubarkan diri secara tertib.

Pantauan di lokasi sekitar pukul 18.15 WIB, para mahasiswa yang sebelumnya melakukan orasi sejak sore mulai meninggalkan lokasi aksi. Mereka berjalan tertib mengikuti mobil komando ke arah Balaikota Jakarta.

Petugas kepolisian yang sebelumnya menutup Jalan Medan Merdeka Selatan dari arah Patung Kuda menuju Balaikota mulai membuka barikade, sehingga arus lalu lintas kembali dibuka untuk kendaraan umum.

 

