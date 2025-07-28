Tiba di Jakarta, PM Malaysia Anwar Ibrahim Disambut Jajar Kehormatan

JAKARTA – Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim, tiba di Landasan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (28/7/2025). PM Anwar akan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka Konsultasi Tahunan ke-13 Indonesia-Malaysia.

Dari pantauan, Anwar Ibrahim tampak mengenakan baju berkerah berwarna jingga, celana cokelat, dan peci hitam. Ia menuruni garbarata berkarpet biru dan langsung disambut oleh sejumlah pejabat Indonesia.

Tampak sejumlah pejabat yang menyambut PM Malaysia, di antaranya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, serta Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Malaysia, yang biasa disebut Wisma Putra, telah menyampaikan bahwa PM Malaysia akan melakukan lawatan ke Indonesia pada 28–29 Juli 2025 dalam rangka konsultasi tahunan.

“Konsultasi kali ini merupakan suatu peluang penting untuk meningkatkan hubungan strategis serta meneroka bidang kerja sama baru dalam menghadapi tantangan di tingkat kawasan dan global saat ini,” demikian pernyataan tertulis Wisma Putra.