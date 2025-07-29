JAKARTA - Kabar duka menyelimuti tanah air. Tokoh nasional sekaligus ekonom senior Indonesia, Kwik Kian Gie, meninggal dunia pada Senin malam, 28 Juli 2025, sekira pukul 22.00 WIB.
Kabar wafatnya mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Menko Ekuin) era Presiden Abdurrahman Wahid yang berusia 90 tahun ini, dikabarkan oleh Mantan Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Sandiaga Uno.
"Selamat jalan, Pak Kwik Kian Gie. Ekonom, pendidik, nasionalis sejati. Mentor yang tak pernah lelah memperjuangkan kebenaran. Yang berdiri tegak di tengah badai, demi kepentingan rakyat dan negeri," tulis Sandiaga Uno dalam ucapan belasungkawa di media sosialnya, Senin (28/7/2025).
Berikut profil lengkapnya:
Nama: Kwik Kian Gie
Tempat lahir : Juwana, Pati, Jawa Tengah
Tanggal lahir : 11 Januari 1935
Istri : Dirkje Johanna we Widt
Anak : – Kwik Inghie – Kwik Mulan – Kwik Inglan