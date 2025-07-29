Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! Ekonom Senior Kwik Kian Gie Meninggal Dunia di Usia 90 Tahun

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |01:31 WIB
Breaking News! Ekonom Senior Kwik Kian Gie Meninggal Dunia di Usia 90 Tahun
Ekonom senior Indonesia Kwik Kian Gie (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kabar duka menyelimuti tanah air. Tokoh nasional sekaligus ekonom senior Indonesia, Kwik Kian Gie, meninggal dunia pada Senin malam, 28 Juli 2025, sekira pukul 22.00 WIB.

Kabar wafatnya mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Menko Ekuin) era Presiden Abdurrahman Wahid yang berusia 90 tahun ini, dikabarkan oleh Mantan Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Sandiaga Uno.

"Selamat jalan, Pak Kwik Kian Gie. Ekonom, pendidik, nasionalis sejati. Mentor yang tak pernah lelah memperjuangkan kebenaran. Yang berdiri tegak di tengah badai, demi kepentingan rakyat dan negeri," tulis Sandiaga Uno dalam ucapan belasungkawa di media sosialnya, Senin (28/7/2025).

Berikut profil lengkapnya:

Nama: Kwik Kian Gie

Tempat lahir : Juwana, Pati, Jawa Tengah

Tanggal lahir : 11 Januari 1935

Istri : Dirkje Johanna we Widt

Anak : – Kwik Inghie – Kwik Mulan – Kwik Inglan

 

