Kapolri Segera Umumkan Wakapolri Setelah Sebulan Kosong

JAKARTA – Kursi Wakapolri sudah hampir satu bulan kosong. Orang nomor dua Korps Bhayangkara itu tak berpenghuni usai dilepas oleh Komjen (Purn) Ahmad Dofiri pada 1 Juli 2025 lalu.

Menanggapi kekosongan itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bakal segera mengumumkan sosok Perwira Tinggi (Pati) Polri yang menempati kursi Wakapolri.

"Secepat mungkin kita umumkan," kata Sigit di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Selasa (29/7/2025).

Sigit mengungkapkan, sejumlah nama Pati Polri untuk menjabat Wakapolri memang sudah disodorkan ke Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Sigit, Presiden sudah menyetujui nama Pati Polri yang diserahkan. Namun, Sigit bakal memastikan sekali lagi sebelum mengumumkan secara resmi.

"Iya, kita akan pastikan sekali lagi," ujar Sigit.

