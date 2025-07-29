Hadapi Tantangan Global, TNI AU Fokus 5 Prioritas Strategis

YOGYAKARTA – Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) menetapkan lima prioritas strategis sebagai arah penguatan organisasi ke depan dalam menghadapi kompleksitas tantangan global. Komitmen ini disampaikan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono di Lapangan Akademi Angkatan Udara (AAU), Yogyakarta, Selasa (29/7/2025).

Marsekal Tonny menegaskan dunia telah berubah secara signifikan. Dahulu ancaman datang dalam bentuk penjajahan bersenjata, kini TNI AU dihadapkan dinamika baru seperti ketidakpastian politik global, perkembangan teknologi yang pesat, serta munculnya ancaman multidimensi seperti serangan siber, krisis kemanusiaan, hingga bencana hidrometeorologi.

"Perubahan zaman menuntut TNI AU untuk bertransformasi. Tidak hanya dari segi alat utama sistem persenjataan, tetapi juga cara pandang dan kesiapan menghadapi bentuk ancaman yang semakin kompleks," kata Tonny.

Sebagai respons atas tantangan tersebut, TNI AU mengedepankan lima prioritas strategis. Pertama modernisasi alutsista dan alpalhankam yaitu pembaruan alat pertahanan untuk menjamin kesiapan operasional menghadapi ancaman berbasis teknologi tinggi.