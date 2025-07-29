Kapolri Sebut Ada 70 Ribu Lapangan Pekerjaan Baru untuk Buruh hingga Akhir 2026

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut bahwa akan tersedia sekitar 70 ribu lapangan pekerjaan baru bagi buruh, khususnya yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Kesempatan kerja itu akan dibuka secara bertahap hingga akhir tahun 2026.

Hal tersebut disampaikan Sigit usai melepas 1.575 buruh terdampak PHK dan angkatan kerja baru dalam acara di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Selasa (29/7/2025).

"Dan tentunya secara bertahap akan terus kita lanjutkan. Karena dari perusahaan-perusahaan yang ada, kondisi terakhir menyampaikan masih ada lowongan sampai dengan tahun 2026, kurang lebih 70 ribu lapangan pekerjaan baru," ujar Sigit.

Program pelepasan buruh terdampak PHK untuk kembali dipekerjakan telah dua kali dilakukan oleh Kapolri. Pertama, pada Kamis, 12 Juni 2025, sebanyak 700 orang diberangkatkan ke sejumlah perusahaan.

Pelepasan kedua dilakukan hari ini dengan jumlah peserta lebih besar, yakni 1.575 orang. Mereka disalurkan ke setidaknya empat perusahaan.

"Hari ini, kita berangkatkan kurang lebih 1.500 orang, menyusul yang sebelumnya sekitar 700 orang," jelas Sigit.