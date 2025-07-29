Kapolri: 3 Ribu Preman Ditangkap karena Ganggu Iklim Investasi!

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, pihaknya tidak akan ragu menindak tegas aksi premanisme yang mengganggu iklim investasi di Indonesia.

"Terkait dengan bagaimana menjaga iklim investasi, saya kira kita tidak mentolerir aksi-aksi yang dapat mengganggu iklim investasi. Salah satunya adalah premanisme," ujar Sigit di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Selasa (29/7/2025).

Sigit mengungkapkan, bahwa aparat kepolisian telah menangkap sekitar 13.000 orang terkait aksi premanisme yang meresahkan masyarakat.

"Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.000 orang telah diproses hukum dan ditetapkan sebagai tersangka," jelasnya.