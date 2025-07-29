Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri: 3 Ribu Preman Ditangkap karena Ganggu Iklim Investasi!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |19:06 WIB
Kapolri: 3 Ribu Preman Ditangkap karena Ganggu Iklim Investasi!
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, pihaknya tidak akan ragu menindak tegas aksi premanisme yang mengganggu iklim investasi di Indonesia.

"Terkait dengan bagaimana menjaga iklim investasi, saya kira kita tidak mentolerir aksi-aksi yang dapat mengganggu iklim investasi. Salah satunya adalah premanisme," ujar Sigit di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Selasa (29/7/2025).

Sigit mengungkapkan, bahwa aparat kepolisian telah menangkap sekitar 13.000 orang terkait aksi premanisme yang meresahkan masyarakat.

"Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.000 orang telah diproses hukum dan ditetapkan sebagai tersangka," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Polri Preman Premanisme Kapolri
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180372//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-nts8_large.jpg
Kapolri: Sinergi Umara dan Ulama Kunci Indonesia Maju dan Sejahtera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180155//prabowo_subianto-h91d_large.jpg
Prabowo: Narkoba Ancaman Besar yang Harus Diperangi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180158//prabowo_subianto-Eure_large.jpg
Prabowo ke Kapolri: Kalau Ada Pabrik Narkoba Diungkap, Saya Ikut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179901//wakapolri_komjen_dedi_prasetyo-AW8O_large.jpg
SMA Kemala Taruna Bhayangkara Buka Pendaftaran, Sekolah Internasional dengan Beasiswa Penuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179852//mahfud_md_bersama_purn_jenderal_polri-x3gp_large.jpg
Mahfud MD Diskusi dengan Purnawirawan Jenderal, Bahas Reformasi Polri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179694//eks_kapolsek_yang_dihukum_etik_diduga_naik_jabatan-BKci_large.jpg
Viral! Eks Kapolsek yang Dihukum Etik Diduga Naik Jabatan, Ini Respons Propam Polri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement