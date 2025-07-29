Kwik Kian Gie di Mata Ahok: Orang yang Berani, Megawati pun Ditegur!

JAKARTA – Ketua DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menilai ekonom Kwik Kian Gie merupakan sosok yang selalu berbicara kebenaran. Bahkan, Kwik Kian Gie mengaku kerap menegur partainya jika ada kesalahan.

"Kalau saya masuk, ada hubungan saya singkirin, dan saya ngomong kebenaran. Partai sendiri pun kalau salah gua tegur. Dia tegur gitu loh," kata Basuki, Selasa (29/7/2025).

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pun menunjukkan menghormati Kwik. Bahkan, Kwik merupakan orang yang berani menegur Megawati meskipun menjabat sebagai ketua umum.

"Ibu Mega juga sangat respek. Karena dia berani tegur Bu Mega loh, haha. Gak ada orang yang berpartai, sama ketua umum kok berani tegur gitu ya," ungkap dia.

Kepergian Kwik pun, menurut Ahok, membuatnya merasa sangat kehilangan. Bagi Ahok, Kwik salah satu tokoh yang memantapkan dirinya masuk ke dunia politik.