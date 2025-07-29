Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kwik Kian Gie di Mata Ahok: Orang yang Berani, Megawati pun Ditegur!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |19:34 WIB
Kwik Kian Gie di Mata Ahok: Orang yang Berani, Megawati pun Ditegur!
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (Foto: Jonathan S/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ketua DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menilai ekonom Kwik Kian Gie merupakan sosok yang selalu berbicara kebenaran. Bahkan, Kwik Kian Gie mengaku kerap menegur partainya jika ada kesalahan.

"Kalau saya masuk, ada hubungan saya singkirin, dan saya ngomong kebenaran. Partai sendiri pun kalau salah gua tegur. Dia tegur gitu loh," kata Basuki, Selasa (29/7/2025).

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pun menunjukkan menghormati Kwik. Bahkan, Kwik merupakan orang yang berani menegur Megawati meskipun menjabat sebagai ketua umum.

"Ibu Mega juga sangat respek. Karena dia berani tegur Bu Mega loh, haha. Gak ada orang yang berpartai, sama ketua umum kok berani tegur gitu ya," ungkap dia.

Kepergian Kwik pun, menurut Ahok, membuatnya merasa sangat kehilangan. Bagi Ahok, Kwik salah satu tokoh yang memantapkan dirinya masuk ke dunia politik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179425/obituari-jWHG_large.jpg
Kabar Duka, Mantan Ketua PBHI Johnson Panjaitan Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178760/anies_baswedan-FcV8_large.jpg
Kabar Duka, Ki Anom Suroto Dalang Legendaris Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176975/obituari-weVF_large.jpg
Kabar Duka, Bahauddin Thonti Anggota Wantim Partai Demokrat Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174847/gibran_rakabuming_raka-lBaf_large.jpg
Gibran Pimpin Upacara Pemakaman Istri Mantan Wapres Umar Wirahadikusumah di TMP Kalibata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/18/3172036/syeikh_abdul_aziz-Edvo_large.jpg
Syekh Abdul Aziz, Mufti Besar Arab Saudi Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/337/3163639/igk_manila-J9Nm_large.jpg
Profil IGK Manila, Bapak Wushu yang Membawa Timnas Indonesia Raih Emas di SEA Games 1991
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement