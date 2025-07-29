Nasib Satria Arta Kumbara yang Menjadi Tentara Rusia Akan Ditentukan Tiga Kementerian

DEPOK – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa pemerintah akan menggelar rapat koordinasi terkait nasib mantan Marinir TNI AL, Satria Arta Kumbara. Satria, yang kini menjadi prajurit bayaran di Rusia, ingin kembali ke Tanah Air.

"Seperti Pak Mensesneg sampaikan, akan dilakukan rapat koordinasi Menteri Sekretaris Negara, Kemenlu, dan dengan Kementerian Hukum," kata Supratman saat konferensi pers di Gedung BPSDM Hukum, Cinere, Depok, Selasa (29/7/2025).

Supratman memastikan Kedutaan Besar RI untuk Rusia akan turut dilibatkan dalam rapat koordinasi. "Prinsipnya yang terkait dengan mantan Marinir ini, ya," ujarnya melanjutkan.

Tidak dijelaskan secara rinci kapan rapat koordinasi itu akan dilaksanakan.

Sejauh ini, tidak ada permohonan atau laporan apa pun terkait pencabutan status kewarganegaraan Satria Arta. "Kami tidak pernah menerima permohonan yang bersangkutan untuk melepaskan kewarganegaraan," tuturnya.