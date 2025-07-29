Harapan Baru Buruh Korban PHK: Kini Bisa Nafkahi Keluarga Lagi

JAKARTA – Ribuan buruh yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berkumpul di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Selasa (29/7/2025) siang. Mereka bukan bersedih hati, melainkan diselimuti rasa syukur lantaran telah mendapatkan tempat kerja baru.

Setidaknya ada 1.575 buruh yang akhirnya kembali mendapatkan pekerjaan melalui program Desk Ketenagakerjaan Polri. Pelepasan ke tempat kerja baru itu pun dikemas dalam acara seremonial yang dihadiri langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Jerit bahagia tak bisa disembunyikan dari para buruh yang sempat menganggur akibat gelombang PHK beberapa waktu lalu. Pemutusan kerja di sejumlah perusahaan itu merupakan dampak dari perekonomian global yang penuh ketidakpastian.

"Kami, buruh terdampak PHK, sangat bersyukur bisa mendapatkan pekerjaan kembali untuk menafkahi keluarga kami. Saya mewakili buruh terdampak PHK di Garut dan Cirebon mengucapkan terima kasih atas bantuan dan perhatian Kapolri yang sangat peduli terhadap nasib kami," kata perwakilan buruh, Patra Ayu Pangesti.

Sejurus kemudian, Leti Sapitri, buruh lainnya yang juga sempat terdampak PHK, menyampaikan rasa harunya karena diberikan tempat kerja baru.