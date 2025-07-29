Dalami Kasus Beras Oplosan, Kejagung Sudah Periksa Tiga Produsen Beras

JAKARTA – Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna mengungkapkan, Tim Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (P3TPK) Kejagung, telah memeriksa tiga produsen beras terkait dugaan korupsi dalam penyaluran subsidi beras.

“Hari ini dari enam perusahaan yang dijadwalkan, dua hadir. Satu lagi hadir kembali setelah sebelumnya datang kemarin. Jadi hari ini ada PT Sentosa Utama Lestari dan PT Subur Jaya Indotama yang hadir,” ujar Anang kepada wartawan, Selasa (29/7/2025).

Menurut Anang, dari enam perusahaan yang dipanggil, tiga perusahaan telah hadir. Mereka adalah PT Unifood Candi Indonesia, PT Subur Jaya Indotama, dan PT Sentosa Utama Lestari. Dua perusahaan pertama juga telah memenuhi panggilan pemeriksaan sehari sebelumnya, Senin (28/7/2025).

Sementara itu, tiga perusahaan lainnya belum hadir:

- PT Food Station mengajukan penundaan pemeriksaan dan dijadwalkan ulang pada Jumat, 1 Agustus 2025.

- PT Wilmar Padi Indonesia juga meminta penjadwalan ulang.