Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mendagri Tito Sebut Pilkada Dapat Dilakukan secara Tidak Langsung

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |22:20 WIB
Mendagri Tito Sebut Pilkada Dapat Dilakukan secara Tidak Langsung
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyebut bahwa pemilihan kepala daerah (pemilukada) dapat dilakukan melalui DPRD.

“Saya hanya bicara aturan saja. Kalau bicara aturan, kita lihat Pasal 18 ayat 4, kalau saya tidak salah, UUD itu kuncinya di situ. Kuncinya,” kata Tito kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/7/2025).

Menurutnya, UUD 1945 hanya menyatakan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis, namun tidak menjelaskan secara rinci teknis pemilihannya.

“Itu bahasanya seperti itu. Nah, kalau demokratis, itu artinya pasal ini—UUD 45—menutup peluang dilakukan penunjukan. Kalau mau penunjukan, maka harus ada amendemen terhadap pasal itu,” ujar dia.

Namun, Tito menekankan bahwa klausul “demokratis” dalam pasal tersebut tidak hanya berarti pemilihan langsung.

“Dalam teori demokrasi, demokratis itu bisa menggunakan langsung dipilih oleh rakyat, bisa juga dipilih oleh perwakilan, namanya demokrasi perwakilan. DPRD misalnya, dipilih oleh rakyat, mereka yang memilih kepala daerah. Itu dimungkinkan dengan pasal itu,” ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179936//mendagri-HYDX_large.jpg
Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Dukung Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179648//mendagri_tito_karnavian-LZA2_large.jpg
Mendagri Bakal Semprit Pemda yang Berkinerja Buruk!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179242//pemerintah-ipDF_large.jpg
Heboh Ratusan Triliun Dana Pemda Mengendap, Mendagri: Segera Belanjakan untuk Masyarakat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179094//pemerintah-TPDi_large.jpg
Bahas Pemangkasan TKD, Sekda dan Bappeda se-Indonesia Dikumpulkan di Kampus IPDN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178794//pemerintah-4X0a_large.jpg
Mendagri Tito Dorong Sistem Satu Pintu untuk Perizinan Percepat Birokrasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177924//mendagri_tito-ZcOL_large.jpg
Realisasi Pendapatan Provinsi Maluku Utara Tertinggi pada 2025, Terendah Papua Barat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement