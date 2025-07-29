Pengamat Desak Kejaksaan segera Tetapkan Riza Chalid sebagai DPO

JAKARTA - Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti, mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap Kejaksaan Agung dalam penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Riza Chalid.

Menurutnya, dukungan tersebut merupakan sinyal positif, namun langkah nyata untuk menuntaskan kasus ini jauh lebih penting.

"Indikasi awal penanganan kasusnya cukup menjanjikan. Tapi jangan sampai prosesnya berlarut-larut. Kita ingin perkara ini segera sampai ke pengadilan," ujar Ray, Selasa (29/7/2025).

Ia mengingatkan, bahwa proses hukum terhadap Riza Chalid tidak boleh berhenti hanya di permukaan. Bila kasus ini tidak dituntaskan, Ray khawatir hal tersebut akan menggerus kepercayaan publik terhadap keseriusan pemerintahan Prabowo dalam memerangi korupsi.

"Sudah ada tersangkanya, jangan ditunda-tunda lagi. Ini bisa jadi ujian awal bagi komitmen antikorupsi pemerintah," tegasnya.