Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peringatan Dini! Gempa Dahsyat Guncang Rusia, Waspada Potensi Tsunami di Gorontalo hingga Papua

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 30 Juli 2025 |08:58 WIB
Peringatan Dini! Gempa Dahsyat Guncang Rusia, Waspada Potensi Tsunami di Gorontalo hingga Papua
Ilustrasi tsunami (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA  – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) RI mengeluarkan peringatan dini tsunami di sejumlah perairan Indonesia imbas gempa bumi yang terjadi di Kamchatka, Rusia, pada Rabu (30/7/2025) pukul 06.24 WIB. Wilayah Indonesia yang harus waspada potensi terjadinya tsunami di antaranya Sulawesi Utara (Sulut), Gorontalo, hingga Papua.

"Peringatan dini tsunami di Sulut, Malut, Papua Barat, Gorontalo, Gempa Mag: 8.6, 30-Jul-25 06:24:54 WIB, Lok: 52.54LU, 160.07BT, Kedalaman: 43 Km," cuit laman X @infobmkg, dikutip Rabu.

Masyarakat diminta untuk mengikuti arahan BPBD, BNPB, dan BMKG di lapangan terkait potensi tsunami tersebut. BMKG mengimbau masyarakat untuk menjauhi area pantai dan tepian sungai.

"Potensi tsunami untuk diteruskan pada masyarakat. Ikuti arahan peringatan dini Tsunami dari BPBD, BNPB, dan BMKG," jelasnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Tsunami BMKG gempa rusia gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/340/3180313/gempa-4uL7_large.jpg
Gempa M5,3 Guncang Jayapura Papua, BMKG: Akibat Aktivitas Sesar Anjak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179941/gempa-rMUI_large.jpg
Gempa M6,8 di Maluku Tenggara Barat Tak Berpotensi Tsunami, Ini Analisis BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179939/gempa-uovh_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M6,8 Guncang Maluku Tenggara Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/340/3179882/gempa-7NIL_large.jpg
Gempa M4,1 Guncang Sinabang Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/340/3179565/gempa-9Dp6_large.jpg
Breaking News! Gempa M4,6 Guncang Cilacap Jawa Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179481/gempa_ntt-WXpq_large.jpg
Gempa M6,3 Guncang NTT, BMKG: Akibat Tumbukan Lempeng Indo-Australia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement