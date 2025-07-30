Peringatan Dini! Gempa Dahsyat Guncang Rusia, Waspada Potensi Tsunami di Gorontalo hingga Papua

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) RI mengeluarkan peringatan dini tsunami di sejumlah perairan Indonesia imbas gempa bumi yang terjadi di Kamchatka, Rusia, pada Rabu (30/7/2025) pukul 06.24 WIB. Wilayah Indonesia yang harus waspada potensi terjadinya tsunami di antaranya Sulawesi Utara (Sulut), Gorontalo, hingga Papua.

"Peringatan dini tsunami di Sulut, Malut, Papua Barat, Gorontalo, Gempa Mag: 8.6, 30-Jul-25 06:24:54 WIB, Lok: 52.54LU, 160.07BT, Kedalaman: 43 Km," cuit laman X @infobmkg, dikutip Rabu.

Masyarakat diminta untuk mengikuti arahan BPBD, BNPB, dan BMKG di lapangan terkait potensi tsunami tersebut. BMKG mengimbau masyarakat untuk menjauhi area pantai dan tepian sungai.

"Potensi tsunami untuk diteruskan pada masyarakat. Ikuti arahan peringatan dini Tsunami dari BPBD, BNPB, dan BMKG," jelasnya.

(Arief Setyadi )