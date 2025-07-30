Gempa Dahsyat di Rusia, BMKG: Berpotensi Tsunami di Indonesia Setinggi 0,5 Meter

JAKARTA – Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, menjelaskan hasil analisis dampak dari gempa bumi tektonik yang terjadi di wilayah Kamchatka, Rusia, berkekuatan Magnitudo 8,6 (sebelumnya ditulis M8,7) dengan episenter gempa bumi terletak pada koordinat 52,51° LU; 160,26° BT pada kedalaman 18 km, Rabu (30/7/2025) pagi.

Ia menyebut, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa tersebut dapat berpotensi menimbulkan tsunami di sejumlah perairan Indonesia dengan ketinggian hingga 0,5 meter.

Menurutnya, berdasarkan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi ini merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas subduksi lempeng pada Palung Kurile-Kamchatka (Kurile-Kamchatka Trench). Gempa bumi ini memiliki mekanisme naik (thrust fault).

Berdasarkan laporan PTWC, gempa bumi ini juga berpotensi menimbulkan tsunami di wilayah Rusia, Jepang, Alaska, Filipina, Hawaii, dan Guam.

"Hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa tersebut berpotensi menimbulkan tsunami di wilayah Indonesia dengan status Waspada (ketinggian tsunami kurang dari 0,5 m)," kata Daryono, Rabu.