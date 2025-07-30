Gempa Guncang Rusia, Ini Perkiraan Waktu Tsunami Tiba Indonesia

MANADO – Gempa tektonik magnitudo 8,7 yang terjadi di pesisir timur Kamchatka, Rusia, pada Rabu (30/7/2025) diperkirakan berdampak tsunami di Indonesia. Waktu gelombang tsunami tiba pun bervariasi.

Kepala BMKG Stasiun Geofisika Manado, Tony Agus Wijaya, menyampaikan untuk wilayah Sulawesi Utara (Sulut), potensi terdampak adalah Kepulauan Talaud dengan status tingkat waspada.

"Estimasi tinggi gelombang tsunami kurang dari 0,5 meter. Estimasi waktu tiba gelombang tsunami 30 Juli 2025 pukul 14.52 WITA," ujarnya kepada Okezone, Rabu (30/7/2025).

Hasil pemodelan BMKG menunjukkan untuk Provinsi Sulut, wilayah yang berpotensi mengalami dampak tsunami adalah Kepulauan Talaud. Karena itu, masyarakat diimbau untuk menjauhi area pesisir.

"Untuk status ancaman waspada, sebaiknya jangan berada di tepi pantai, karena ketinggian maksimum diperkirakan hanya setengah meter. Tidak perlu dilakukan evakuasi," tuturnya.

Hasil analisis BMKG menyebutkan, perkiraan waktu tsunami ketinggian 0,5 meter tiba di wilayah Indonesia dengan status waspada, yakni:

1. Talaud (ETA 14:52:24 WITA)

2. Kota Gorontalo (ETA 16:39:54 WITA)

3. Halmahera Utara (ETA 16:04:24 WIT)

4. Manokwari (ETA 16:08:54 WIT)

5. Raja Ampat (ETA 16:18:54 WIT)

6. Biak Numfor (ETA 16:21:54 WIT)

7. Supiori (ETA 16:21:54 WIT)

8. Sorong bagian Utara (ETA 16:24:54 WIT)

9. Jayapura (ETA 16:30:24 WIT)

10. Sarmi (ETA 16:30:24 WIT)