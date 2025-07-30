Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa Guncang Rusia, Ini Perkiraan Waktu Tsunami Tiba Indonesia

Subhan Sabu , Jurnalis-Rabu, 30 Juli 2025 |10:31 WIB
Gempa Guncang Rusia, Ini Perkiraan Waktu Tsunami Tiba Indonesia
Ilustrasi tsunami (Foto: BMKG)
A
A
A

MANADO – Gempa tektonik magnitudo 8,7 yang terjadi di pesisir timur Kamchatka, Rusia, pada Rabu (30/7/2025) diperkirakan berdampak tsunami di Indonesia. Waktu gelombang  tsunami tiba pun bervariasi.

Kepala BMKG Stasiun Geofisika Manado, Tony Agus Wijaya, menyampaikan untuk wilayah Sulawesi Utara (Sulut), potensi terdampak adalah Kepulauan Talaud dengan status tingkat waspada.

"Estimasi tinggi gelombang tsunami kurang dari 0,5 meter. Estimasi waktu tiba gelombang tsunami 30 Juli 2025 pukul 14.52 WITA," ujarnya kepada Okezone, Rabu (30/7/2025).

Hasil pemodelan BMKG menunjukkan untuk Provinsi Sulut, wilayah yang berpotensi mengalami dampak tsunami adalah Kepulauan Talaud. Karena itu, masyarakat diimbau untuk menjauhi area pesisir.

"Untuk status ancaman waspada, sebaiknya jangan berada di tepi pantai, karena ketinggian maksimum diperkirakan hanya setengah meter. Tidak perlu dilakukan evakuasi," tuturnya.

Hasil analisis BMKG menyebutkan, perkiraan waktu tsunami ketinggian 0,5 meter tiba di wilayah Indonesia dengan status waspada, yakni: 

1.    Talaud (ETA 14:52:24 WITA)
2.    Kota Gorontalo (ETA 16:39:54 WITA)
3.    Halmahera Utara (ETA 16:04:24 WIT)
4.    Manokwari (ETA 16:08:54 WIT)
5.    Raja Ampat (ETA 16:18:54 WIT)
6.    Biak Numfor (ETA 16:21:54 WIT)
7.    Supiori (ETA 16:21:54 WIT)
8.    Sorong bagian Utara (ETA 16:24:54 WIT)
9.    Jayapura (ETA 16:30:24 WIT)
10.    Sarmi (ETA 16:30:24 WIT)

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG Tsunami gempa rusia gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/340/3180313/gempa-4uL7_large.jpg
Gempa M5,3 Guncang Jayapura Papua, BMKG: Akibat Aktivitas Sesar Anjak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179941/gempa-rMUI_large.jpg
Gempa M6,8 di Maluku Tenggara Barat Tak Berpotensi Tsunami, Ini Analisis BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179939/gempa-uovh_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M6,8 Guncang Maluku Tenggara Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/340/3179882/gempa-7NIL_large.jpg
Gempa M4,1 Guncang Sinabang Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/340/3179565/gempa-9Dp6_large.jpg
Breaking News! Gempa M4,6 Guncang Cilacap Jawa Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179481/gempa_ntt-WXpq_large.jpg
Gempa M6,3 Guncang NTT, BMKG: Akibat Tumbukan Lempeng Indo-Australia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement