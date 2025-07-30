10 Wilayah di Indonesia yang Berpotensi Tsunami Dampak Gempa Dahsyat Rusia

JAKARTA - Gempa dahsyat berkekuatan Magnitudo 8,7 mengguncang pesisir timur Kamchatka, Rusia, pada Rabu (30/7/2025) pagi. Dampaknya ke berbagai negara termasuk Indonesia.

Menurut Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono, hasil analisis BMKG menyebutkan, potensi tsunami yang menerjang Indonesia memiliki ketinggian kurang dari 0,5 meter. Gelombang tsunami tiba di Indonesia dengan waktu yang bervariasi.

Namun, statusnya waspada. Berikut 10 wilayah yang berpotensi terjadi tsunami imbas gempa di Rusia:

1. Talaud (ETA 14:52:24 WITA)

2. Kota Gorontalo (ETA 16:39:54 WITA)

3. Halmahera Utara (ETA 16:04:24 WIT)

4. Manokwari (ETA 16:08:54 WIT)

5. Raja Ampat (ETA 16:18:54 WIT)

6. Biak Numfor (ETA 16:21:54 WIT)

7. Supiori (ETA 16:21:54 WIT)

8. Sorong bagian Utara (ETA 16:24:54 WIT)

9. Jayapura (ETA 16:30:24 WIT)

10. Sarmi (ETA 16:30:24 WIT)

Masyarakat pesisir di wilayah tersebut diimbau untuk tetap tenang dan menjauhi pantai. Diketahui, gempa di Rusia terjadi sekitar pukul 06.24.50 WIB, tepatnya di wilayah pesisir timur Kamchatka.

Hasil analisis parameter update menunjukkan M8,7. Episenter gempa terletak pada koordinat 52,51° LU; 160,26° BT pada kedalaman 18 km. Berdasarkan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa ini termasuk gempa dangkal yang disebabkan aktivitas subduksi lempeng pada Palung Kurile-Kamchatka (Kurile-Kamchatka Trench). Gempa ini memiliki mekanisme naik (thrust fault).

Berdasarkan laporan PTWC, gempa tersebut berpotensi menimbulkan tsunami di sejumlah wilayah seperti Rusia, Jepang, Alaska, Filipina, Hawaii, dan Guam.

(Arief Setyadi )