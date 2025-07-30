Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

10 Wilayah di Indonesia yang Berpotensi Tsunami Dampak Gempa Dahsyat Rusia

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 30 Juli 2025 |11:17 WIB
10 Wilayah di Indonesia yang Berpotensi Tsunami Dampak Gempa Dahsyat Rusia
Ilustrasi tsunami (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Gempa dahsyat berkekuatan Magnitudo 8,7 mengguncang pesisir timur Kamchatka, Rusia, pada Rabu (30/7/2025) pagi. Dampaknya ke berbagai negara termasuk Indonesia.

Menurut Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono, hasil analisis BMKG menyebutkan, potensi tsunami yang menerjang Indonesia memiliki ketinggian kurang dari 0,5 meter. Gelombang tsunami tiba di Indonesia dengan waktu yang bervariasi.

Namun, statusnya waspada. Berikut 10 wilayah yang berpotensi terjadi tsunami imbas gempa di Rusia:

1.    Talaud (ETA 14:52:24 WITA)
2.    Kota Gorontalo (ETA 16:39:54 WITA)
3.    Halmahera Utara (ETA 16:04:24 WIT)
4.    Manokwari (ETA 16:08:54 WIT)
5.    Raja Ampat (ETA 16:18:54 WIT)
6.    Biak Numfor (ETA 16:21:54 WIT)
7.    Supiori (ETA 16:21:54 WIT)
8.    Sorong bagian Utara (ETA 16:24:54 WIT)
9.    Jayapura (ETA 16:30:24 WIT)
10.    Sarmi (ETA 16:30:24 WIT)

Masyarakat pesisir di wilayah tersebut diimbau untuk tetap tenang dan menjauhi pantai.  Diketahui, gempa di Rusia terjadi sekitar pukul 06.24.50 WIB, tepatnya di wilayah pesisir timur Kamchatka.

Hasil analisis parameter update menunjukkan M8,7. Episenter gempa terletak pada koordinat 52,51° LU; 160,26° BT pada kedalaman 18 km. Berdasarkan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa ini termasuk gempa dangkal yang disebabkan aktivitas subduksi lempeng pada Palung Kurile-Kamchatka (Kurile-Kamchatka Trench). Gempa ini memiliki mekanisme naik (thrust fault).

Berdasarkan laporan PTWC, gempa tersebut berpotensi menimbulkan tsunami di sejumlah wilayah seperti Rusia, Jepang, Alaska, Filipina, Hawaii, dan Guam.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Tsunami gempa rusia BMKG gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179941/gempa-rMUI_large.jpg
Gempa M6,8 di Maluku Tenggara Barat Tak Berpotensi Tsunami, Ini Analisis BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179939/gempa-uovh_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M6,8 Guncang Maluku Tenggara Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/340/3179882/gempa-7NIL_large.jpg
Gempa M4,1 Guncang Sinabang Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/340/3179565/gempa-9Dp6_large.jpg
Breaking News! Gempa M4,6 Guncang Cilacap Jawa Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179481/gempa_ntt-WXpq_large.jpg
Gempa M6,3 Guncang NTT, BMKG: Akibat Tumbukan Lempeng Indo-Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179468/gempa-GN4T_large.jpg
Breaking News! Gempa M6,4 Guncang NTT, Tidak Berpotensi Tsunami
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement