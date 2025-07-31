Longsor Terjang Desa Cibunian Bogor, 2 Warga Jadi Korban

BOGOR – Longsor menimpa dua rumah warga di wilayah Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Dua orang mengalami luka-luka akibat tertimpa longsoran.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, M. Adam Hamdani, mengatakan peristiwa itu terjadi pada Rabu, 30 Juli 2025. Hujan deras dengan durasi cukup lama serta kondisi tanah yang labil menyebabkan pohon dan Tembok Penahan Tanah (TPT) longsor.

"Longsor menimpa dua rumah," kata Adam, Kamis (31/7/2025).

Dalam kejadian ini, seorang lansia bernama Sati (80) mengalami luka pada bagian rusuk, tangan, dan kaki. Sementara itu, korban lain, Arip Rahman (55), mengalami luka di bagian kaki akibat tertimpa longsoran.

"Korban yang terluka sudah ditangani oleh tim kesehatan (Bidan Desa)," jelasnya.