Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Longsor Terjang Desa Cibunian Bogor, 2 Warga Jadi Korban

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |20:07 WIB
Longsor Terjang Desa Cibunian Bogor, 2 Warga Jadi Korban
Longsor (foto: dok ist)
A
A
A

BOGOR – Longsor menimpa dua rumah warga di wilayah Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Dua orang mengalami luka-luka akibat tertimpa longsoran.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, M. Adam Hamdani, mengatakan peristiwa itu terjadi pada Rabu, 30 Juli 2025. Hujan deras dengan durasi cukup lama serta kondisi tanah yang labil menyebabkan pohon dan Tembok Penahan Tanah (TPT) longsor.

"Longsor menimpa dua rumah," kata Adam, Kamis (31/7/2025).

Dalam kejadian ini, seorang lansia bernama Sati (80) mengalami luka pada bagian rusuk, tangan, dan kaki. Sementara itu, korban lain, Arip Rahman (55), mengalami luka di bagian kaki akibat tertimpa longsoran.

"Korban yang terluka sudah ditangani oleh tim kesehatan (Bidan Desa)," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179788//longsor_di_bondongan_bogor-klLz_large.jpg
Longsor di Bondongan Bogor, Belasan Rumah Rusak Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173303//mushala_ponpes_al_khoziny_sidoarjo_roboh-013x_large.jpg
Mushala Ponpes Al-Khoziny Roboh saat Santri Shalat Asar Berjamaah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173300//ponpes_al_khoziny_roboh_timpa_santri-sXBE_large.jpg
Mushala Ponpes Al-Khoziny Roboh Timpa Santri, Polisi: Evakuasi Masih Berlangsung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/340/3171016//longsor-hMP4_large.jpg
Longsor Tutup Akses Jalan Nasional Sumbar–Riau di Kelok 9, Lalin Sempat Lumpuh Total
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/338/3169326//longsor-LWfK_large.jpg
BPBD DKI Wanti-Wanti Potensi Tanah Longsor di Jaksel dan Jaktim, Berikut Sebarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/338/3154775//tim_sar_masih_cari_pegawai_kemendagri_yang_hilang_di_bogor-sucO_large.jpg
Tunggu Hasil Tes DNA Mayat Tanpa Kepala, Tim SAR Masih Cari Pegawai Kemendagri yang Hilang di Bogor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement