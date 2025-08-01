Tom Lembong Bagi-Bagi Hadiah untuk Narapidana Jelang Dibebaskan

JAKARTA – Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong memberikan cinderamata kepada para narapidana menjelang kebebasannya dari Rutan Klas I Cipinang, Jakarta Timur.

Demikian diungkapkan Pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir setelah menemu kliennya di dalam rutan.

"Saat ini Pak Tom lagi bersama tahanan-tahanan yang lain, jadi banyak sekali tahanan-tahanan yang lain meminta semacam Kenang-kenangan dari Pak Tom, surat-surat buat anaknya, buat istrinya, buat saudaranya yang lagi ujian, banyak sekali," kata Ari kepada wartawan, Jumat (1/8/2025).

Saat ini, Tom Lembong juga telah mengemas barang-barangnya. Tom akan bebas hari ini sebab surat Keppres abolisi itu telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Karena Keppres ini per tanggal tanggal 1, maka secara hukum harus dikeluarkan juga tanggal 1 ini. Jadi hari ini juga," tuturnya.

Tom Lembong kata dia mengapresiasi abolisi yang diberi oleh presiden ini. Namun Tom tetap meminta agar ada perbaikan mekanisme penegakan hukum di Indonesia.