Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tom Lembong Bagi-Bagi Hadiah untuk Narapidana Jelang Dibebaskan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |17:09 WIB
Tom Lembong Bagi-Bagi Hadiah untuk Narapidana Jelang Dibebaskan
Tom Lembong Bagi-Bagi Hadiah untuk Narapidana Jelang Dibebaskan/Okezone
A
A
A

JAKARTA – Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong memberikan cinderamata kepada para narapidana menjelang kebebasannya dari Rutan Klas I Cipinang, Jakarta Timur.

Demikian diungkapkan Pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir setelah menemu kliennya di dalam rutan.

"Saat ini Pak Tom lagi bersama tahanan-tahanan yang lain, jadi banyak sekali tahanan-tahanan yang lain meminta semacam Kenang-kenangan dari Pak Tom, surat-surat buat anaknya, buat istrinya, buat saudaranya yang lagi ujian, banyak sekali," kata Ari kepada wartawan, Jumat (1/8/2025).

Saat ini, Tom Lembong  juga telah mengemas barang-barangnya. Tom akan bebas hari ini sebab surat Keppres abolisi itu telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Karena Keppres ini per tanggal tanggal 1, maka secara hukum harus dikeluarkan juga tanggal 1 ini. Jadi hari ini juga," tuturnya.

Tom Lembong kata dia mengapresiasi abolisi yang diberi oleh presiden ini. Namun Tom tetap meminta agar ada perbaikan mekanisme penegakan hukum di Indonesia. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178555//komisi_yudisial-MiuG_large.jpg
KY Periksa Hakim yang Vonis Tom Lembong pada 28 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178301//tom-yh6i_large.jpg
Tom Lembong Sambangi KY Terkait Laporan Hakim yang Memvonisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172771//sidang_korupsi_impor_gula_di_kemendag-qySD_large.jpg
Hotman Paris Tanya Nasib Terdakwa Lain Usai Abolisi Tom Lembong, Begini Jawaban Ahli Pidana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3171193//sidang-NMOf_large.jpg
Hotman Paris Cecar Saksi Ahli Bea Cukai di Sidang Korupsi Impor Gula
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/65/3168476//tom_lembong-R8DS_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Tom Lembong dengan Nadiem Makarim, Ternyata Sama-Sama Jebolan Harvard University
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/337/3165169//survei-uOHZ_large.jpg
Survei Polling Institute: 45,2% Publik Setuju Abolisi-Amnesti Diberikan ke Tom Lembong dan Hasto
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement