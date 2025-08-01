Bupati Halmahera Selatan Temui Ketum Perindo, Bahas Potensi Maritim dan Peluang Investasi

JAKARTA – Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, bertemu dengan Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Angela Herliani Tanoesoedibjo. Pertemuan tersebut membahas berbagai potensi strategis di wilayah Halmahera Selatan, khususnya sektor maritim dan pariwisata.

Dalam pernyataannya, Hasan Ali menyampaikan rasa syukur atas kesempatan bertemu langsung dengan Angela di Jakarta, Jumat (1/8/2025). Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam membuka ruang kolaborasi antara pemerintah daerah dan partai politik, khususnya Perindo.

“Kami senang dan bersyukur bisa bertemu dengan Ibu Ketua Umum Perindo. Banyak hal yang kami diskusikan, terutama terkait potensi-potensi yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan, seperti sektor maritim, pariwisata, dan bagaimana membangun kolaborasi dengan Perindo, khususnya dengan pemerintah daerah,” ujar Bassam.

Hasan Ali menekankan pentingnya langkah strategis untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan berbagai pihak, termasuk partai politik. Menurutnya, sebagai wilayah yang berada di kawasan timur Indonesia, Halmahera Selatan membutuhkan perhatian lebih dalam hal pembangunan dan pemerataan ekonomi.

“Harapan kami, pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk membangun komunikasi yang baik. Karena Halmahera Selatan berada di kawasan timur Indonesia, tentu membutuhkan perhatian khusus,” lanjutnya.