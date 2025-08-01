Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bupati Halmahera Selatan Temui Ketum Perindo, Bahas Potensi Maritim dan Peluang Investasi

Dwinarto , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |18:21 WIB
Bupati Halmahera Selatan Temui Ketum Perindo, Bahas Potensi Maritim dan Peluang Investasi
Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, menemui Ketum Perindo, Angela Herliani Tanoesoedibjo/Foto: MNC Media
A
A
A

JAKARTA – Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, bertemu dengan Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Angela Herliani Tanoesoedibjo. Pertemuan tersebut membahas berbagai potensi strategis di wilayah Halmahera Selatan, khususnya sektor maritim dan pariwisata.

Dalam pernyataannya, Hasan Ali menyampaikan rasa syukur atas kesempatan bertemu langsung dengan Angela di Jakarta, Jumat (1/8/2025). Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam membuka ruang kolaborasi antara pemerintah daerah dan partai politik, khususnya Perindo.

“Kami senang dan bersyukur bisa bertemu dengan Ibu Ketua Umum Perindo. Banyak hal yang kami diskusikan, terutama terkait potensi-potensi yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan, seperti sektor maritim, pariwisata, dan bagaimana membangun kolaborasi dengan Perindo, khususnya dengan pemerintah daerah,” ujar Bassam.

Hasan Ali menekankan pentingnya langkah strategis untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan berbagai pihak, termasuk partai politik. Menurutnya, sebagai wilayah yang berada di kawasan timur Indonesia, Halmahera Selatan membutuhkan perhatian lebih dalam hal pembangunan dan pemerataan ekonomi.

“Harapan kami, pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk membangun komunikasi yang baik. Karena Halmahera Selatan berada di kawasan timur Indonesia, tentu membutuhkan perhatian khusus,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180561/pemuda_perindo-NzKr_large.jpg
Ketum Baru Pemuda Perindo William Tanuwijaya: Fokus Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180560/pemuda_perindo-qC2i_large.jpg
Pengurus Baru Pemuda Perindo Harus Menjadi Pelaku Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101/perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847/partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement