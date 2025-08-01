Prabowo Umumkan Susunan Pengurus Gerindra 2025-2030, Ini Daftar Lengkapnya

JAKARTA - Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menetapkan struktur kepengurusan Partai Gerindra periode 2025-2030. Struktur kepengurusan itu diteken di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat Jumat (1/8/2025).

Dalam kepengurusan itu, Prabowo Subianto tetap menjadi Ketua Umum Partai Gerindra. Sementara Sufmi Dasco Ahmad juga tetap menjadi Ketua Harian Partai Gerindra.

Sedangkan jabatan Sekretaris Jenderal Gerindra yang sebelumnya dijabat Ahmad Muzani kini berganti ke Sugiono. Bendahara Umum yang sebelumnya dijabat Thomas Djiwandono berganti menjadi Satrio Dimas Adityo.

"Kami ucapkan terima kasih atas semua dukungan dari seluruh kader Partai Gerindra," ujar Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono.

Sugiono mengatakan, bahwa momentum ini untuk menguatkan tali persaudaran. Gerindra juga berkomitmen untuk mengamankan program Presiden Prabowo Subianto.

"Dan membantu beliau menunaikan sumpah jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia untuk mengikuti UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seluruh undang-undang yang berlaku," ucapnya.

Dia juga menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya sebagai Sekjen Partai Gerindra. Ia juga mengapresiasi Muzani yang telah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal partai itu selama 17 tahun.