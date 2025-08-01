Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Puspadaya Perindo Terima Audiensi Aliansi Mahasiswa Sumba Jakarta, Kolaborasi Pengawasan Demokrasi

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |20:24 WIB
Puspadaya Perindo Terima Audiensi Aliansi Mahasiswa Sumba Jakarta, Kolaborasi Pengawasan Demokrasi
Puspadaya Perindo Terima Audiensi Aliansi Mahasiswa Sumba Jakarta
A
A
A

JAKARTA – Puspadaya Perindo menerima kunjungan audiensi dari Aliansi Mahasiswa Sumba Jakarta. Hal ini merupakan salah satu bentuk nyata memberikan perlindungan ke perempuan, anak, kaum rentan, dan masyarakat.

Audiensi yang digelar di Kantor DPP Partai Perindo, Jalan Diponegoro 29, Menteng, Jakarta Pusat ini dinilai menjadi wadah dialog strategis guna memperkuat kolaborasi antara partai dan elemen masyarakat sipil dalam semangat pengawasan demokratis.

"Atas nama bidang organisasi, saya menyatakan penghargaan setinggi-tingginya kepada kawan-kawan mahasiswa yang telah menjadi mitra pengawal kinerja legislator dan kader Partai Perindo. Keterlibatan ini sangat bernilai dalam masa transformasi partai menuju politik yang lebih akuntabel," ujar Ketua Bidang Organisasi DPP Partai Perindo Kris Djajusman, Jumat (1/8/2025).

"Mohon segera menyampaikan laporan jika terdapat indikasi penyimpangan dari kader kami," sambung Kris.

Adapun, Puspadaya Perindo secara resmi membuka ruang kolaborasi berkelanjutan dengan Aliansi Mahasiswa Sumba Jakarta.

Sekjen Puspadaya Perindo, Amriadi Pasaribu, menegaskan kesiapan partai untuk memfasilitasi penyampaian bukti atau kesaksian baru kepada institusi penegak hukum.

"Kami siap mendukung proses pelaporan ke Mabes Polri sekaligus menjamin perlindungan bagi saksi dan korban dari segala bentuk intimidasi," tegasnya.

Pertemuan ini juga diwarnai oleh pernyataan tegas perwakilan Aliansi Mahasiswa Sumba Jakarta tentang komitmen memperjuangkan kebenaran.

Puspadaya Perindo menghormati semangat tersebut dan menegaskan bahwa audiensi ini merupakan langkah nyata membangun kemitraan untuk integritas kehidupan bernegara.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180561//pemuda_perindo-NzKr_large.jpg
Ketum Baru Pemuda Perindo William Tanuwijaya: Fokus Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180560//pemuda_perindo-qC2i_large.jpg
Pengurus Baru Pemuda Perindo Harus Menjadi Pelaku Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/65/3180354//mnc_univeristy-Pdho_large.jpg
MNC University Fasilitasi KOLlab Gelar ‘Mastering Social Media 1.0’ untuk Tingkatkan Kompetensi Kreator Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180140//partai_perindo-gzKO_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakernas di Ancol 2-5 November 2025, Usung Semangat ‘Energi Baru Indonesia’
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179938//partai_perindo-n5t4_large.jpg
Partai Perindo Serahkan SK Ketua DPD Lombok Utara ke Fajar Marta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179277//perindo-YCPt_large.jpg
Kepsek SDN Pesanggrahan Berharap Sosialisasi Hak Anak dan Pencegahan Kekerasan Dilanjutkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement