Puspadaya Perindo Terima Audiensi Aliansi Mahasiswa Sumba Jakarta, Kolaborasi Pengawasan Demokrasi

JAKARTA – Puspadaya Perindo menerima kunjungan audiensi dari Aliansi Mahasiswa Sumba Jakarta. Hal ini merupakan salah satu bentuk nyata memberikan perlindungan ke perempuan, anak, kaum rentan, dan masyarakat.

Audiensi yang digelar di Kantor DPP Partai Perindo, Jalan Diponegoro 29, Menteng, Jakarta Pusat ini dinilai menjadi wadah dialog strategis guna memperkuat kolaborasi antara partai dan elemen masyarakat sipil dalam semangat pengawasan demokratis.

"Atas nama bidang organisasi, saya menyatakan penghargaan setinggi-tingginya kepada kawan-kawan mahasiswa yang telah menjadi mitra pengawal kinerja legislator dan kader Partai Perindo. Keterlibatan ini sangat bernilai dalam masa transformasi partai menuju politik yang lebih akuntabel," ujar Ketua Bidang Organisasi DPP Partai Perindo Kris Djajusman, Jumat (1/8/2025).

"Mohon segera menyampaikan laporan jika terdapat indikasi penyimpangan dari kader kami," sambung Kris.

Adapun, Puspadaya Perindo secara resmi membuka ruang kolaborasi berkelanjutan dengan Aliansi Mahasiswa Sumba Jakarta.

Sekjen Puspadaya Perindo, Amriadi Pasaribu, menegaskan kesiapan partai untuk memfasilitasi penyampaian bukti atau kesaksian baru kepada institusi penegak hukum.

"Kami siap mendukung proses pelaporan ke Mabes Polri sekaligus menjamin perlindungan bagi saksi dan korban dari segala bentuk intimidasi," tegasnya.

Pertemuan ini juga diwarnai oleh pernyataan tegas perwakilan Aliansi Mahasiswa Sumba Jakarta tentang komitmen memperjuangkan kebenaran.

Puspadaya Perindo menghormati semangat tersebut dan menegaskan bahwa audiensi ini merupakan langkah nyata membangun kemitraan untuk integritas kehidupan bernegara.