INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Tom Lembong Bebas dari Penjara Malam Ini!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |20:43 WIB
Tom Lembong Bebas dari Penjara Malam Ini!
Tom Lembong Bebas Malam Ini/Okezone
A
A
A

JAKARTA- Kejaksaan Agung (Kejagung) menerima salinan Keputusan Presiden (Keppres) yang diteken Presiden Prabowo Subianto terkait abolisi mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong  alias Tom Lembong.

Salinan Keppres itu diserahkan langsung oleh Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas saat mendatangi Gedung Utama Kejagung.

"Kami telah menerima Keppres nomor 18 tahun 2025, yang pokok isinya mengenai segala proses hukum dan akibat hukum untuk, khusus pak Tom Lembong ditiadakan," kata Direktur Penuntutan Jampidsus Kejagung, Sutikno, Jumat (1/8/2025) malam.

Selanjutnya Keppres ini akan langsung ditindaklanjuti dan dikirim ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat selaku penuntut umum dalam perkara ini.

Kejari Jakarta Pusat selanjutnya akan melakukan merampungkan proses administrasi sebelum akhirnya jaksa mengeksekusi pembebasan Tom Lembong.

 

Halaman:
1 2
      
