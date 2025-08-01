Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bebas dari Penjara, Tom Lembong: Saya Pulang Ke Rumah Dulu!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |23:04 WIB
Bebas dari Penjara, Tom Lembong: Saya Pulang Ke Rumah Dulu!
Bebas dari Penjara, Tom Lembong: Saya Pulang Ke Rumah Dulu/Okezone
A
A
A

JAKARTA –Trikasih Lembong atau Tom Lembong akan pulang ke rumahnya untuk berkumpul bersama keluarga setelah resmi bebas dari Rutan Klas I Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (1/8/2025) malam.

Pernyataan Tom Lembong ini menandakan bahwa tak ada acara atau pertemuan apapun setelah mantan Menteri Perdagangan (Mendag) ini keluar dari penjara.

"Ke rumah dulu," kata Tom Lembong  sambil masuk ke dalam mobil yang menunggunya di luar Rutan Cipinang.

Saat keluar, Tom langsung disambut antusias simpatisannya yang telah menunggu sejak pagi dan membalasnya dengan senyuman. Dia juga memperlihatkan salinan Keputusan Presiden (Keppres) yang ia terima.

Tom menyampaikan terima kasih kepada para simpatisan yang begitu setia menunggu dirinya keluar dari jeruji besi.

"Teman-teman, malam ini saya kembali menghirup udara bebas, saya kembali ke rumah, kembali dipersatukan dengan keluarga tercinta, kembali kepada kehidupan normal yang sempat terhenti selama 9 bulan," ujar Tom.

Tom Lembong tampak keluar dari rutan ditemani oleh istrinya Franciska Wihardja; pengacaranya, Ari Yusuf Amir; Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan; Ketua Umum Gerakan Rakyat Sahrin Hamid dan Analis Kebijakan Publik Said Didu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178555/komisi_yudisial-MiuG_large.jpg
KY Periksa Hakim yang Vonis Tom Lembong pada 28 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178301/tom-yh6i_large.jpg
Tom Lembong Sambangi KY Terkait Laporan Hakim yang Memvonisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/337/3165169/survei-uOHZ_large.jpg
Survei Polling Institute: 45,2% Publik Setuju Abolisi-Amnesti Diberikan ke Tom Lembong dan Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/337/3162270/tom_lembong-Gd0c_large.jpg
Laporkan Tiga Hakim ke KY, Tom Lembong Dapat Dukungan Anggota DPR 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/337/3162257/tom_lembong-D1Wi_large.jpg
Tom Lembong: Jangan Bully Auditor BPKP, Ini Bukan Serangan Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/337/3162243/tom_lembong-Lb3F_large.jpg
Laporkan Auditor BPKP, Tom Lembong Bersikukuh Tak Ada Kerugian Negara dalam Importasi Gula
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement